Апелляционная жалоба об изменении меры пресечения Кочаряну отложена до утра

Ереван, , 20:04 — REGNUM Рассмотрение апелляционной жалобы об изменении меры пресечения экс-президенту Армении Роберту Кочаряну отложено до завтра, 10 августа. Об этом сообщил журналистам один из адвокатов Кочаряна Айк Алумян.

По его словам, Роберт Кочарян выступил в суде, и есть смысл опубликовать его выступление. Другой адвокат Арам Орбелян отметил, что настроен оптимистично и не видит оснований для того, чтобы жалоба была отклонена.

Заседание Апелляционного суда, на котором рассматривалась жалоба защиты Кочаряна об изменении меры пресечения, началось сегодня, 9 августа, в 12:00 по местному времени (11:00 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 45 депутатов представили поручительство генпрокурору об изменении меры пресечения Кочаряну. Однако оно было отвергнуто.

В рамках дела по поствыборным событиям 1−2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Армении Микаэлу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлены обвинения по 1 части 300.1 статьи УК Армении — предварительный сговор с иными лицами с целью насильственного изменения конституционного строя. Юрий Хачатуров освобожден под залог в размере 5 млн драмов ($10 тысяч), Роберт Кочарян решением суда арестован, a Арутюнян находится в бегах.

Экс-президент считает себя невиновным, уголовное дело сфабрикованным, а свое преследование — политическим заказом и «вендеттой».