70 дней новой власти Италии: выше рейтинг, меньше мигрантов

Рим, , 17:42 — REGNUM 9 августа правительство Джузеппе Конте отмечает 70-дневный «юбилей» своего пребывания у власти. Но ключевым действующим лицом новой власти является не глава коалиционного кабинета, а один из его заместителей, глава МВД и глава партии «Лига» Маттео Сальвини, отмечают журналисты издания Affari Italiani.

Рейтинг его партии уже после мартовских парламентских выборов вырос почти вдвое, с 17 до 31%. Сальвини в одиночку набирает больше голосов, чем прежняя правящая Демократическая партия и партия Сильвио Берлускони вместе взятые. (Совокупный рейтинг коалиционного правительства в тот же период вырос с 50 до 60%).

Ключевым предвыборным обещанием «Лиги» была борьба с нелегальной миграцией, и официальная статистика — на стороне Сальвини: в сравнении с аналогичным периодом 2017 года число «высадившихся» в Италии мигрантов уменьшилось более чем в 6 раз, напоминает Affari Italiani.

Анализируя причины возросшей (и продолжающей расти) популярности вице-премьера, журналисты отмечают: «он умеет разговаривать с людьми», быстро переходить от слов к действиям, и ему «абсолютно наплевать» на мнение европейских чиновников.