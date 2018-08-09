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В Узбекистане сменился министр по развитию ИКТ

Политика

Уволенный министр возглавил блок по развитию цифровой экономики и блокчейна

Астана, 9 августа 2018, 15:43 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об увольнении министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Азима Ахмедхаджаева в связи с переходом на новое место работы, сообщили 9 августа в пресс-службе министерства.

Ахмедхаджаев возглавил новый блок по развитию цифровой экономики и блокчейна в национальном агентстве проектного управления при президенте Узбекистана.

Вакантную должность министра занял Шухрат Садиков, который с августа 2017 года занимал должность директора национального агентства проектного управления при президенте республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Узбекистана издал постановление, в рамках которого в республике планируется создать программу развития блокчейна на 2018−2020 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане разработают программу развития блокчейна

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Политическая жизнь Узбекистана
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