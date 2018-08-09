Глава Северной Осетии рассказал Путину об отношениях с соседней республикой

Москва, , 15:28 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 9 августа рассказал главе государства о взаимоотношениях региона с Южной Осетией, сообщает пресс-служба Кремля.

«Десять лет со времени тяжёлых событий в Республике Южная Осетия. Как у вас взаимоотношения с соседями складываются?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Мы — один народ, культура одна, язык», — ответил Битаров.

Глава Северной Осетии заверил, что «правительства двух республик помогают друг другу, и все вопросы выстраиваются так, чтобы работа строилась во взаимопонимании и взаимопомощи».

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года регулярные войска Грузии начали наступление на Южную Осетию, напав на расположение российских миротворцев. Во время атаки на Цхинвал грузинской армией была разрушена часть города. Москва в ответ на агрессию Тбилиси провела военную кампанию по принуждению Грузии к миру, в течение пяти дней полностью освободив территорию республики. Спустя несколько дней России признала независимость как Южной Осетии, так и Абхазии.