МИД Франции осудил теракт в Афганистане

Париж, , 11:08 — REGNUM Франция осудила теракт, в результате которого погибли трое чешских солдат, членов миссии НАТО в Афганистане, сообщает МИД Франции.

«Франция выражает свои соболезнования семьям и близким погибших и желает скорейшего выздоровления всем раненным», — говорится в сообщении ведомства.

МИД Франции вновь подтвердил свою поддержку миссии НАТО. Франция солидарна со всеми членами альянса по борьбе с терроризмом в Афганистане и вновь подтверждает свою поддержку афганским властям.

Напомним, что в результате взрыва в районе авиабазы Баграм, в Афганистане 5 августа погибли трое чешских военных, сотрудников миссии НАТО, а также несколько афганских и американских военнослужащих получили ранения. Ответственность за случившееся взяло на себя радикальное движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).