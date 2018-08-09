Сенат Аргентины не принял закон о легализации абортов

Буэнос-Айрес, , 09:30 — REGNUM Большинство аргентинских сенаторов проголосовало против законопроекта о легализации абортов, пишет газета La Nación.

Голосование прошло в ночь на 9 августа. 38 сенаторов проголосовали против, 31 — за. Двое воздержались, один сенатор на заседание не явился. Законопроект предполагал разрешить добровольные аборты до 14-й недели беременности, а в случае нарушения развития плода и на более поздних сроках.

Таким образом, в Аргентине остается в силе закон 1921 года, который разрешает прерывание беременности только в случае угрозы для жизни матери или если беременность стала следствием изнасилования.

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