Кнессет обсудил спорный закон о еврейском характере государства Израиль

Тель-Авив, , 09:24 — REGNUM Парламент Израиля обсудил спорный закон о еврейском характере государства, сообщает 9 августа Al Jazeera.

Причиной проведения прений стало недовольство оппозиции Кнессета, которая сумела заручится поддержкой 25 голосов депутатов, необходимых для проведения специальных слушаний.

Оппозиция, поддерживаемая уличными акциями протеста, потребовала включить в закон положения, гарантирующие равенство всех израильских граждан. Лидер недовольных Ципи Ливни потребовала представить новый законопроект.

Напомним, порядка 20% населения Израиля не являются евреями, что вызывает у них беспокойство в связи с новым законом, который создает предпосылку для дискриминации национальных и религиозных меньшинств.

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