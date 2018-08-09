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Кнессет обсудил спорный закон о еврейском характере государства Израиль

Политика

Оппозиция требует введения поправок

Тель-Авив, 9 августа 2018, 09:24 — REGNUM  Парламент Израиля обсудил спорный закон о еврейском характере государства, сообщает 9 августа Al Jazeera.

Причиной проведения прений стало недовольство оппозиции Кнессета, которая сумела заручится поддержкой 25 голосов депутатов, необходимых для проведения специальных слушаний.

Оппозиция, поддерживаемая уличными акциями протеста, потребовала включить в закон положения, гарантирующие равенство всех израильских граждан. Лидер недовольных Ципи Ливни потребовала представить новый законопроект.

Напомним, порядка 20% населения Израиля не являются евреями, что вызывает у них беспокойство в связи с новым законом, который создает предпосылку для дискриминации национальных и религиозных меньшинств.

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