СМИ: Саудовская Аравия избавляется от канадских активов

Нью-Йорк, США, , 04:28 — REGNUM Саудовская Аравия решила поскорее избавиться от любых канадских активов на фоне дипломатического скандала, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, саудовский Центробанк и пенсионные фонды страны поручили избавиться от канадских акций, валюты и иных активов «любой ценой». По мнению издания, Эр-Рияд переходит к решительным действиям, чтобы пресечь активное вмешательство стран Запада во внутренние дела страны.

Напомним, дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой возник после того, как канадский МИД потребовал освободить арестованных активисток. В ответ Эр-Рияд отозвал своего посла из Канады и заявил о прекращении совместных этой страной программ. МИД Саудовской Аравии заявил, что не позволит другим странам вмешиваться во внутренние дела королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства энергетики Саудовской Аравии заявил, что дипломатический конфликт с Канадой не повлияет на нефтяные контракты и экспорт нефти.

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