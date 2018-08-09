Министр обороны США Джеймс Мэттис «Лично примет своего коллегу из Пекина»

Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он хотел бы продолжить переговоры с его китайским коллегой в Вашингтоне в этом году, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

«Мы хотим его принять. Лично я приму моего коллегу из Пекина… Я только что вернулся оттуда. И у меня были очень интересные дискуссии, и я намерен их продолжить», — рассказал Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне о своей встрече с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Отметим, что по словам пресс-секретаря Министерства обороны КНР, Мэттису удалось во время беседы с Вэем, которая состоялась в июне текущего года, «достигнуть важного понимания о том, как улучшить военные обмены на всех уровнях и нарастить взаимное доверие, развить сотрудничество и справиться с рисками».

Вэй также принял официальное приглашение Мэттиса посетить Вашингтон в текущем году. Кроме того, по словам посла Китая в США Цуй Тянькая, коммандер китайского флота Шэнь Цзиньлун составит компанию Вэю во время предстоящего визита.

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