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Сирия и Иордания готовы восстанавливать наземное транспортное сообщение

Политика

Безопасность грузоперевозчиков и пассажиропотока будут способствовать возвращению сирийских беженцев на родину

Сирия и Иордания готовы восстанавливать наземное транспортное сообщение
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Тягач с полуприцепом в Сирии

Дамаск, 8 августа 2018, 20:19 — REGNUM  Сирия и Иордания готовы совместно восстанавливать наземное транспортное сообщение между двумя странами, сообщает 8 августа Центр приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

Российский Центр подчеркивает, что это могло бы ускорить процесс возвращения сирийских беженцев из-за границы, так как обеспечение безопасности грузоперевозчиков и пассажирского потока имеют критически важное значение для данного процесса.

Кроме того, российские специалисты отметили готовность Иордании участвовать в восстановлении сирийской гражданской ифраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, для решения вопроса возвращения сирийских беженцев в России МИД и Минобороны создали совместную структуру.

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