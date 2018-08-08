Разработчики системы документооборота в Казахстане устранили уязвимость

Астана, , 19:44 — REGNUM Критическая уязвимость системы документооборота Documentolog была устранена, заявил 8 августа генеральный директор ТОО Documentolog Байжан Канафин изданию Informburo.

Канафин считает, что представители Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), которые выявили уязвимость, должны были сообщить об уязвимости компании-разработчику.

Глава Documentolog обвинил специалистов ЦАРКА во взломе системы частной компании. По его словам, центр при помощи вредоносной троянской программы взломал внутренний портал компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа ЦАРКА сообщил, что в системе документооборота Documentolog, которая используются почти всеми национальными компаниями Казахстана, обнаружена критическая уязвимость перед киберугрозам.