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Премьер-министр Италии просил у Трампа данные разведки по Ирану

Политика

Введение санкций против исламской республики может негативно сказаться на итальянских компаниях

Премьер-министр Италии просил у Трампа данные разведки по Ирану
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Рим, 8 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте просил у главы Белого дома Дональда Трампа предоставить Риму разведданные о том, что Иран не прекратил развитие собственной ядерной программы, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением Конте выступил 8 августа на встрече с журналистами в итальянской столице. Он подчеркнул также, что будет поддерживать координацию любых инициатив ЕС после возвращения санкций против Ирана.

Конте указал на то, что Италия будет крайне чувствительна к негативному воздействию санкций на итальянские компании.

Напомним, официальные лица США неоднократно указали на то, что вопреки заявлениям иранских властей и МАГАТЭ, исламская республика по-прежнему занимается созданием ядерного оружия.

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Противостояние Ирана и США
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