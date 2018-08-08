Военные из стран Туркестана отправились на учения в США

Душанбе, , 14:00 — REGNUM Военнослужащие Таджикистана будут «отрабатывать миротворческие задачи в операциях по поддержанию мира согласно стандартам ООН», сообщает начальник пресс-службы Минобороны Таджикистана, полковник Фаридун Махмадализода.

Оперативная группа спецназначения Генерального штаба таджикистанских ВС уже отправилась на учения «Степной орел-2018», которые пройдут на полигоне МакКрейди в штате Южная Каролина (США).

Учения продлятся до 23 августа. Известно, что в маневрах будут участвовать военнослужащие пяти стран: Великобритании, Казахстана, США, Таджикистана и Узбекистана. Представители вооруженных сил этих стран, сообщается, вместе будут отрабатывать организацию управления подразделениями, проведение штабных процедур, которые применяются в многонациональных штабах, а также взаимодействие международных контингентов.

С 2003 года учения «Степной орел» проводятся ежегодно. А в течение последних шести лет они проходят рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».