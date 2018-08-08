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Саудовская Аравия вновь призвала катарцев к хаджу

Политика

Власти королевства обвиняют Доху в запрете на посещение святых мест в королевстве

Эр-Рияд, 8 августа 2018, 13:18 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии вновь приветствовали граждан Катара, желающих совершить хадж в текущем году, сообщает 8 августа Al Arabia.

Министр Хаджа королевства Мухаммед Салех Бентен подтвердил, что королевство приветствует любых катарских паломников, желающих посетить святые места в Мекке и Медине.

Напомним, хадж является одним из пяти столпов ислама, поэтому любой верующий мусульманин считает своим долгом посетить святые места, расположенные в Саудовской Аравии. Однако дипломатический скандал между Эр-Риядом и Дохой приводит к политизации религиозных вопросов.

Читайте ранее в этом сюжете: Катар отверг обвинение в запрете хаджа для своих граждан

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