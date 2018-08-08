Китай предоставит Палестине $2,35 млн на поддержку продуктовой программы

Рамалла , , 06:37 — REGNUM Китай подписал в столице Палестины Рамалле соглашение с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) о предоставлении $2,35 млн на поддержку продуктовой программы для Газы на 2018 год, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

В подписании документа принимали участие руководитель управления Китайской Народной Республики по вопросам государства Палестина Го Вэй, а также генеральный комиссар UNRWA Пьер Кренбюль. По его словам, Китай исторически уделял «особое внимание вопросу Палестины и всегда проявлял внимание и солидарность с палестинскими беженцами в регионе».

Го подтвердил, что Китай придерживается непоколебимой позиции, поддерживая Палестину по множеству каналов и заявил, что «Китай бы хотел объявить грант в размере 100 млн юаней ($14,64 млн) на помощь в развитии экономики и улучшения условий жизни палестинцев».

Напомним, что при UNRWA в Палестине действует 700 школ, где обучается 525 тыс. детей, также организация предоставляет медицинскую помощь более, чем 3,5 млн беженцам посредством 150 клиник. Вдобавок ко всему, по программа продовольственного снабжения проходят $1,7 млн для помощи особо нуждающимся.

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