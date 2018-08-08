Госсекретарь США напомнил Порошенко о требованиях МВФ

Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Госсекретарь госдепа США Майк Помпео провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, сообщает пресс-служба американского ведомства.

«Госсекретарь Помпео подтвердил намерения США оказывать Украине поддержку по вопросам суверенитета и территориальной целостности. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией, как это было ясно сказано в «Крымской декларации» от 25 июля», — говорится в заявлении.

Также Помпео поприветствовал решение Украины о создании антикоррупционного суда и поторопил Украину с выполнением требований Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля МВФ одобрил обновленный план Украины по созданию антикоррупционного суда, который, по мнению МВФ, создаст именно тот суд, который фонд ждал от Украины. При этом вопросы об украинском госбюджете и повышении тарифов на газ для населения продолжают обсуждаться.

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