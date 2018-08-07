В Генпрокуратуре Узбекистана произошли новые кадровые перестановки

Ташкент, , 16:45 — REGNUM Заместителем по финансово-экономическим делам начальника Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана назначен Уйгун Нигмаджанов, сообщили 7 августа в пресс-службе ведомства.

Ранее Уйгун Нигмаджанов занимал должность начальника международно-правового управления Генеральной прокуратуры. На его место назначен Олимжон Набиев, который был старшим прокурором управления по обеспечению внутренней безопасности Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в рамках которого в генеральной прокуратуре Узбекистана будет создано новое подразделение. Новое ведомство проконтролирует законность действий налоговых и таможенных органов республики.

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