Наследный принц Абу-Даби прибыл в Египет

Абу-Даби, , 15:48 — REGNUM Наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд прибыл с государственным визитом в Египет, сообщает 7 августа Anadolu.

Наследника престола встречал в аэропорту президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Целью переговоров будет обсуждение недавних событий в регионе, а также укрепление двусторонних отношений.

Напомним, эмират Абу-Даби является одним из важнейших сторонников действующего режима в Египте, пришедшего к власти после свержения в 2013 году группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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