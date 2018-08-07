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В партии Порошенко идею отказа ж/д сообщения с РФ сравнили с пословицей

Политика

Отмена сообщения усложнит жизнь сотен тысяч граждан Украины, у которых в России есть родные и близкие

В партии Порошенко идею отказа ж/д сообщения с РФ сравнили с пословицей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 7 августа 2018, 12:47 — REGNUM  Идея министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна отменить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией является бредом, заявил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

«Это из разряда — «назло бабушке отморожу уши», — написал Гончаренко.

По его словам, отмена сообщения усложнит жизнь сотен тысяч граждан Украины, у которых в России есть родные и близкие. Замглавы фракции также отметил, что Омеляну лучше заниматься проектом вакуумного поезда (Hyperloop).

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны вновь заговорили о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Кроме того, в конце 2017 года Омелян заявлял, что данное решение будет приниматься Киевом в 2018 году на основе аналитических данных.

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