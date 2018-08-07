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Депутат Рады: закрытие сообщения с РФ ударит по гражданам Украины

Политика

Также это негативно отразится на экономике страны

Депутат Рады: закрытие сообщения с РФ ударит по гражданам Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Киев, 7 августа 2018, 07:37 — REGNUM  Закрытие железнодорожного сообщения с Россией не просто больно ударит по экономике Украины, но и приведёт к её окончательной гибели. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

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«А наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам, окончательно рухнет», — сказал Мосийчук.

Также, по его словам, прежде всего закрытие границы с РФ отразится на миллионах простых граждан Украины, которые работают на территории России.

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«И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать?» — задаётся вопросом парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях украинские власти вновь заговорили о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Как заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, такой вариант рассматривается. В конце 2017 года Омелян также заявлял, что решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией будет приниматься украинскими властями в 2018 году на основе аналитических данных. Напомним, авиасообщение между странами было прервано в 2015 году.

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