Иракские христиане нашли убежище в Багдаде

Багдад, , 09:04 — REGNUM Спустя четыре года после притеснения иракских христиан со стороны боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), религиозное меньшинство находит пристанище в Багдаде, сообщает 7 августа Al Jazeera,

«Мне некуда возвращаться. Нет ни дома, ни рабочих мест, не говоря уже о безопасности», — отметил один из христианских ассирийцев, проживавших прежде в провинции Ниневия.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о себе в 2014 году, когда захватили обширные территории в Ираке и Сирии. Зная о зверствах террористов в отношении тех, кого они считают неверными, многие люди покинули свои дома и стали беженцами в собственной стране.

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