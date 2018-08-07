Свердловский оппозиционный депутат рискует потерять мандат

Асбест, Свердловская область, , 06:50 — REGNUM В Свердловской области депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова может потерять свой мандат. Прокуратура нашла несоответствия в её сведениях о доходах и имуществе за 2017 год, пишут местные СМИ.

Сама Наталья Крылова полагает, что её хотят лишить мандата за активную общественную деятельность.

Отметим, ранее прокуратура предъявила претензии к депутату гордумы Первоуральска Вадиму Чертищеву. Также были претензии и к некоторым другим депутатам в разных городах региона. В некоторых случаях представительные органы удовлетворили требования прокуратуры лишить их коллег мандатов, но в основном вопрос ушёл на рассмотрение судов. В Екатеринбурге, впрочем, прокуратуре не помогли даже суды.