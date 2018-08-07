Медведев: Саакашвили сначала заявлял о желании дружить с Россией

Москва, , 02:51 — REGNUM После вступлении в должность президента Михаил Саакашвили неоднократно заявлял о желании построить дружеские отношения с Россией, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью спецкорреспонденту газеты «Коммерсант».

Медведев подчеркнул, что Россия предлагала способствовать процессу сближения народов, населявших территорию Грузии в тот период, и Саакашвили выражал всяческую готовность участвовать в этом.

«Потом мы еще несколько раз где-то пересекались, в том числе, помню, в Астане. Он тоже там демонстрировал всяческое желание что-то обсуждать, развивать, а потом как-то пропал», — заявил он.

Медведев подчеркнул, что контакты с президентом Грузии прервались с 2008 года и этому сначала не было придано большого значения. Российский премьер-министр полагает, что Саакашвили рассчитывал на пассивность России при обострении процессов в Абхазии и Южной Осетии.

При этом Медведев добавил, что перед агрессией Саакашвили провел переговоры с бывшей тогда госсекретарем США Кондолизой Райс, ее помощником Дэниелом Фридом и Диком Чейни.

«То есть там все уже успели отметиться. И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Медведев заявил, что войны с Грузией в 2008 году можно было избежать. В качестве основного виновника грузинской агрессии глава правительства назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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