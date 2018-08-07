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Политолог: предвыборная кампания на Украине началась на русофобской волне

Политика

Когда русофобство имеет «зоологическое свойство»

Симферополь, 7 августа 2018, 01:03 — REGNUM  Украина начала предвыборную кампанию на русофобской волне, заявил политолог и зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, сообщает Sputnik.

Политолог заявил, что инициатива министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией явно свидетельствует о накачке русофобии перед выборами.

«Омелян известен своим неприкрытым русофобством зоологического свойства», — подчеркнул Форманчук.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») также заявил, что предложение Омеляна о прекращении ж/д сообщения между странами это лишь громкие высказывания перед выборами. По его словам, кандидаты в президенты Украины будут себя позиционировать как самые патриотичные из украинцев, что будет лишь усиливать накал русофобии.

Читайте ранее в этом сюжете: Предложение закрыть ж/д сообщение между РФ и Украиной объяснили выборами

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