Политолог: предвыборная кампания на Украине началась на русофобской волне

Симферополь, , 01:03 — REGNUM Украина начала предвыборную кампанию на русофобской волне, заявил политолог и зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, сообщает Sputnik.

Политолог заявил, что инициатива министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией явно свидетельствует о накачке русофобии перед выборами.

«Омелян известен своим неприкрытым русофобством зоологического свойства», — подчеркнул Форманчук.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») также заявил, что предложение Омеляна о прекращении ж/д сообщения между странами — это лишь громкие высказывания перед выборами. По его словам, кандидаты в президенты Украины будут себя позиционировать как самые патриотичные из украинцев, что будет лишь усиливать накал русофобии.

Читайте ранее в этом сюжете: Предложение закрыть ж/д сообщение между РФ и Украиной объяснили выборами