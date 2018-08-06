Турция отправит студентов в Нигер и Сомали

Анкара, , 17:32 — REGNUM Турецкие студенты добровольно отправляются в Нигер и Сомали в рамках программы обмена, сообщает 6 августа Anadolu.

В Нигере они будут обучать молодежь турецкому языку, в Сомали — заниматься волонтерской работой, в частности оказывать неотложную медицинскую помощь.

Напомним, Сомали в настоящее время пребывает в состоянии внутреннего конфликта, вызванного активностью террористических организаций, поэтому волонтерская помощь иностранных государств является важным фактором стабилизации ситуации в стране.

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