Переговоры по С-400: Индия будет требовать максимальной передачи технологий

Москва, , 11:50 — REGNUM Действительно, центральным вопросом октябрьских переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, станет именно военно-техническое сотрудничество Москвы и Дели, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что именно в ходе предстоящей встречи в Дели 5 октября будет подписан контракт на поставку Индии российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Стоимость контракта оценивается в сумму около $6 млрд.

Особенно если учесть, что Вашингтон в последний момент «включил заднюю» и решил не вводить санкций за военно-техническое сотрудничество с Россией в отношении Индии, Вьетнама и Индонезии.

Тем не менее переговоры легкими не будут. Скорее всего, индийская сторона приложит максимум усилий для того чтобы добиться таких условий сделок по закупке российского вооружения, которые будут включать в себя передачу индийцам максимальной части технологий их производства.

Естественно, России невыгодно делиться своими военными «ноу-хау», но, с другой стороны, Индия пока не в состоянии полноценно воспроизводить даже относительно несложные образцы военной техники. Бесспорно, эту проблему индийцы со временем преодолеют и они сами это прекрасно осознают.

Другой фактор — технический рывок Китая, с которым у Индии, мягко сказать, сложные отношения. Поэтому военно-технический баланс надо выравнивать как можно скорее, а значит, все-таки придется покупать российские вооружения.

В любом случае Путину предстоят нелегкие переговоры. Индийцы будут торговаться не просто до конца — торг они продолжат «и после, и вместо».