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В КНДР возмущены автоматическим продлением ядерного соглашения США и Японии

Политика

И обвиняют Вашингтон в двойных стандартах по отношению к Токио и Пхеньяну

Пхеньян, 6 августа 2018, 11:42 — REGNUM  В КНДР главным органом Трудовой партии Кореи (ТПК) газетой «Нодон синмун» опубликована Белая книга, осуждающая автоматическое продление американо-японского соглашения об атомной энергии и указывающая Вашингтону на практику двойных стандартов в подходе по ядерному вопросу к Японии и КНДР, сообщает 5 августа Синьхуа.

Соглашение, предоставляющее Токио право на переработку отработанного ядерного топлива с АЭС, была заключено на 30-летний срок 16 июля 1988 года, и по истечении этого срока в июле нынешнего года автоматически продлено, ибо ни одна из сторон не заявила об отказе от этого.

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Ядерная программа Северной Кореи
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