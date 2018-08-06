В КНДР возмущены автоматическим продлением ядерного соглашения США и Японии

Пхеньян, , 11:42 — REGNUM В КНДР главным органом Трудовой партии Кореи (ТПК) газетой «Нодон синмун» опубликована Белая книга, осуждающая автоматическое продление американо-японского соглашения об атомной энергии и указывающая Вашингтону на практику двойных стандартов в подходе по ядерному вопросу к Японии и КНДР, сообщает 5 августа Синьхуа.

Соглашение, предоставляющее Токио право на переработку отработанного ядерного топлива с АЭС, была заключено на 30-летний срок 16 июля 1988 года, и по истечении этого срока в июле нынешнего года автоматически продлено, ибо ни одна из сторон не заявила об отказе от этого.