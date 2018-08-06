МИД Индонезии: партнерство АСЕАН и США способствует благополучию сторон

Сингапур, , 09:03 — REGNUM «Экономическое партнерство АСЕАН и США является убедительным доказательством того, что торговля не является «игрой с нулевой суммой», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди на встрече министров иностранных дел АСЕАН с госсекретарем США Майком Помпео в Сингапуре, сообщает МИД Индонезии.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди пояснила, что за последние 10 лет экспорт США в АСЕАН увеличился более чем на 80%, способствовал созданию более полумиллиона рабочих мест в США и оказал прямое влияние на 42 тысячи американских компаний. По инвестициям США являются четвертым по величине инвестором в АСЕАН с годовым приростом в 12%. Между тем, инвестиции АСЕАН в США с 2004 по 2015 год выросли более чем на 100% — с 2,3 млрд долларов США до 26 млрд долларов США.

Кроме того, на встрече глава МИД Индонезии также подчеркнул важность поддержки АСЕАН и США усилий по урегулированию конфликта по палестинскому вопросу. Усилия по разрешению палестинского вопроса не только способствуют миру и стабильности в ближневосточном регионе, но и на глобальном уровне.

В совещании также приняли участие все министры иностранных дел стран-членов АСЕАН и генеральный секретарь АСЕАН. На встрече обсуждались различные вопросы, включая усилия по укреплению сотрудничества АСЕАН и США в области безопасности и процветания, а также региональные и глобальные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня два региона.

Стороны признают удовлетворительные результаты, достигнутые в трех основных направлениях безопасности, экономической и социокультурной политики. Совещание подчеркнуло приверженность приоритетам сотрудничества АСЕАН и США в будущем, включая ликвидацию терроризма, безопасность на море, технологии, образование и расширение прав и возможностей женщин. Министры также обсудили проблему Южно-Китайского моря и Корейского полуострова.

Сотрудничество АСЕАН и США началось с 1972 года. США официально стали партнером по диалогу АСЕАН в 1977 году и с 2015 года находятся на уровне стратегического партнерства. В прошлом году АСЕАН и США провели 5-е совещание АСЕАН-США на высшем уровне в Маниле в ноябре 2017 года в ознаменование 40-летнего сотрудничества.