Генсек ОДКБ Хачатуров вернулся в Москву и приступил к работе

Москва, , 01:00 — REGNUM Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме, сообщает официальный сайт ОДКБ.

В Армении, которая на ротационной основе выдвинула Хачатурова на пост генсека организации, он проходит обвиняемым по делу «1 марта». Суд избрал для Хачатурова меру пресечения в виде залога в $10 тыс.

Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна — суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Микаэл Арутюнян, объявлен в розыск.

2 августа в Специальной следственной службе Армении сообщили, что Хачатуров может беспрепятственно вернуться в Москву для выполнения своих служебных обязанностей.

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