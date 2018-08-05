Дроны и взрывчатка: власти Венесуэлы рассказали о покушении на Мадуро

Каракас, , 03:13 — REGNUM Произошедшие в Каракасе взрывы — не что иное, как покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригес, сообщает El Nacional.

По его словам, получены доказательства попытки покушения на главу государства. Несколько беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой, были активированы во ходе парада, посвященного годовщине Нацгвардии Венесуэлы.

Взрывы прогремели рядом с президентской трибуной. Мадуро находится «в хорошем состоянии», добавил министр.

Ранены семь гвардейцев. Мадуро намерен в ближайшее время выступить с обращением к нации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа, в день празднования 81-й годовщины создания Боливарской национальной гвардии, Николас Мадуро выступал с речью перед гвардейцами. Церемония внезапно прервалась.

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