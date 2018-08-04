Суббота, 4 Августа 2018 года
19:32:52 МСК

Глава МИД Турции выразил соболезнования РФ после крушения Ми-8

Политика

4 августа в Красноярском крае упал вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТейр»

Глава МИД Турции выразил соболезнования РФ после крушения Ми-8
Ми-8

Анкара, 4 августа 2018, 18:22 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в соцсети Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае.

«Я со скорбью узнал о крушении вертолета в Красноярском крае…, в результате чего погибли 18 человек, — написал дипломат. — Я выражаю слова соболезнования РФ, российскому народу и близким погибших».

Как ране сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Красноярском крае упал вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТейр». ЧП произошло в 180 км севернее города Игарка. Находившиеся на борту 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа погибли.

Читайте также: Крушение Ми-8 в Красноярском крае: что известно на сегодняшний день

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крушение вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить