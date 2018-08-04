Женщины Эквадора впервые в истории страны призваны в армию

Кито, , 15:33 — REGNUM С 4 августа в ряды военнослужащих Эквадора будут зачислены первые 199 девушек в рамках призыва добровольцев в армию, передает TeleSur.

Министерство обороны заявило, что служба для женщин будет продолжаться 12 месяцев, после чего они вернутся к гражданской жизни. Девушки получат базовые военные знания, научатся обращаться с оружием, оказывать первую помощь. В будущем количество женщин-военнослужащих будет расти в соответствии с возможностями и потребностями вооружённых сил Эквадора.

Промоутер женской военной службы, президент Эквадора Ленин Морено подчеркнул, что это нововведение было реализовано благодаря вдохновению примером героини Южной Америки Мануэлы Саенс, возлюбленной генерала Симона Боливара, боровшегося за независимость испанских колоний. Также эта мера демонстрирует прогресс в вопросе гендерного равенства.