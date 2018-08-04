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Казахстан получил доступ к высокоточному сигналу ГЛОНАСС от России

Политика

Данный тип сигнала используется в военных целях

Москва, 4 августа 2018, 07:54 — REGNUM  Доступ к высокоточному сигналу системы ГЛОНАСС предоставила Россия Казахстану, сообщают 4 августа в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).

Высокоточный сигнал ГЛОНАСС используется в военных целях для решения задач, связанных с вычислением координат или маршрутов движения. Так, например, его используют для определения местонахождения техники и командных пунктов противника или для наведения высокоточного оружия.

Также военный высокоточный ГЛОНАСС позволяет получить точные навигационные данные по высоте над уровнем моря. У гражданских систем возможная ошибка по этому показателю может достигать 200−300 метров, что недопустимо для систем военных. А с помощью высокоточных станций и системы поправок военным ГЛОНАССом достигается достаточная точность и по высоте.

Напомним, что до сих пор доступ к подобной системе от России получили лишь Индия в 2010 году и Алжир в 2018 году. Таким образом, Казахстан стал третьей страной, получившей доступ к системе.

Стоит отметить, что амриканские эксперты неоднократно признавали превосходство российской системы ГЛОНАСС перед американскими аналогами, заявляя, что российская система — единственная в мире, способная полноценно работать на всем покрытии нашей планеты.

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