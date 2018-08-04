США обвинили Россию в обходе санкций против КНДР

Нью-Йорк, США, , 01:07 — REGNUM Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН по Северной Корее, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хэйли.

«Поступающие сообщения о том, что Россия нарушает резолюцию Совбеза ООН и использует северокорейскую рабочую силу, вызывают глубокое беспокойство», — заявила она.

Также Хэйли добавила, что пока КНДР не проведут полную денуклеаризацию, ни о каком снятии санкций со страны не будет и речи.

«Слова ничего не стоят — России нельзя на словах поддерживать санкции только для того, чтобы нарушить их своими поступками», — заявила Хэйли.

Как сообщало ИА REGNUM, американский минфин ввел санкции в отношении российского банка «Агросоюз» в рамках санкций против КНДР. «Агросоюз» подозревают в осуществлении многомиллионных транзакций в период с 2009 по 2013 год в интересах организаций из КНДР.

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