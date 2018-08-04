Суббота, 4 Августа 2018 года
01:34:29 МСК

США обвинили Россию в обходе санкций против КНДР

Политика

По их словам, Россия использует северокорейских рабочих

Нью-Йорк, США, 4 августа 2018, 01:07 — REGNUM  Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН по Северной Корее, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хэйли.

«Поступающие сообщения о том, что Россия нарушает резолюцию Совбеза ООН и использует северокорейскую рабочую силу, вызывают глубокое беспокойство», — заявила она.

Также Хэйли добавила, что пока КНДР не проведут полную денуклеаризацию, ни о каком снятии санкций со страны не будет и речи.

«Слова ничего не стоят — России нельзя на словах поддерживать санкции только для того, чтобы нарушить их своими поступками», — заявила Хэйли.

Как сообщало ИА REGNUM, американский минфин ввел санкции в отношении российского банка «Агросоюз» в рамках санкций против КНДР. «Агросоюз» подозревают в осуществлении многомиллионных транзакций в период с 2009 по 2013 год в интересах организаций из КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: США 54 раза вводили санкции против России с 2011 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить