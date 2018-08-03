Тер-Петросян о Карабахе в 1995-м: «Я земли не брал и уступать их не буду»

Ереван, , 21:48 — REGNUM Бывший заместитель министра обороны Армении и экс-вице-премьер Нагорного Карабаха Артур Агабекян поделился на своей странице в Facebook воспоминаниями о позициях бывших президентов Армении по нагорно-карабахскому конфликту.

«Летом 1995 года президент Армении Левон Тер-Петросян посетил Арцах (Нагорный Карабаха). В кабинете командующего Армией обороны Самвела Бабаяна он выразил желание встретиться с командирами восьми Оборонительных районов и заместителями командующего Армией обороны. С докладом об организации обороны выступил Сейран Оганян. Левон Тер-Петросян обратился к Сейрану Оганяну, чтобы тот на карте показал расстояние прифронтовой дороги Мартакерт — Агдам — Мартуни — Физули — Джебраил от оборонительной линии. Он отдал распоряжения, говорил о важности этой прифронтовой дороги в случае последующих военных действий. После этого распорядился, чтобы эта дорога была всегда отремонтирована.

В конце он сделал очень важное заявление о том, что мы ещё услышим тысячу слов о сдаче земель, уступках и взаимных уступках. Я земли не брал и не буду уступать землю. В результате любых переговоров «да» или «нет» вы должны сказать, надо готовиться к войне. Потом он пожелал побывать на юго-восточном отрезке оборонительной линии, где командиром был я.

Я встретил Левона Тер-Петросяна, Самвела Бабаяна, Леонарда Петросяна, и, если мне не изменяет память, с ними был также Грант Матевосян, в Караханбейли. Представил подробный отчет о событиях на передовой и показал передовую линию.

После апрельской войны (2016 года — ИА REGNUM ) по желанию Сержа Саргсяна в Степанакерте состоялась встреча с военно-политическим руководством Арцаха, на которой присутствовал также бывший президент НКР Аркадий Гукасян. Серж Саргсян подробно представил ход переговоров и пожелал выслушать мнение всех. Признаюсь честно, не было единого мнения. Но уверяю, что доминирующей была точка зрения о том, что надо готовиться к войне. На этой встрече были озвучены результаты проведенных в НКР соцопросов о взаимных уступках, согласно которым 97% населения против какой-либо уступки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил: «Когда получим сигнал, что Азербайджан склонен к взаимным уступкам, мы это обсудим, при этом не на уровне правительства, а всем народом, и заверил, что без участия народа Арцаха решения вопроса не будет. Так что, давайте будем едиными и готовиться к контратаке».