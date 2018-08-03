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Итальянские сенаторы торгуются с правительством о своих повышенных пенсиях

Политика

Очередной этап дискуссии прошел в верхней палате парламента

Рим, 3 августа 2018, 17:04 — REGNUM  Итальянские сенаторы получили отзыв Государственного совета на законопроект об отмене повышенных пенсий для бывших депутатов и министров (которые в Италии тоже избираются из числа депутатов), сообщает La Repubblica в пятницу, 3 августа.

В Государственном совете полагают, что отменять повышенные пенсии можно, но снижение должно быть «обоснованным и пропорциональным».

Авторы декрета об отмене повышенных пенсий из «Движения 5 звезд» (сформировало коалиционное правительство с «Лигой») считают, что сенаторы просто тянут время, не желая расставаться со своими собственными привилегиями.

Ранее отмену повышенных пенсий уже утвердила нижняя палата парламента страны. За отмену выступали обе правящие партии. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини назвал повышенные пенсии «старыми абсурдными привилегиями». Лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо отметил, что решение, называемое правительствами прошлых составов «невозможным», было принято новой властью менее чем за 100 дней.

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Политическая жизнь Италии
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