Индонезия ждет отмены санкций США для покупки российских Су-35

Джакарта, , 16:11 — REGNUM Индонезийское правительство ожидает снятие санкций США, связанных с запланированной покупкой одиннадцати самолетов Сухого Су-35 из России, сообщает Antaranews.

«Индонезия в настоящее время ожидает то, когда США снимут санкции», — заявил Виранто, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года подписал закон о противодействии противникам США посредством санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Постановление регулирует вопрос о санкциях в отношении стран, которые покупают основную систему вооружения в России.

В июле 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис обратился к Конгрессу США с предложением снять санкции с трех стран. «Существует мнение, что весьма вероятно, из-под санкций могут выйти три страны, такие как Индонезия, Индия и Вьетнам, поэтому теперь мы ждем снятия санкций», — заявил Виранто.

Покупка одиннадцати российских истребителей оценивается в 1,14 млрд долларов США. Торговая сделка между Индонезией и Россией, если она состоится, будет осуществлена через бартерную систему, которая заключается в обмене самолетов на индонезийские экспортные товары в виде кофе, пальмового масла, чая и других сельскохозяйственных продуктов.