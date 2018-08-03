Российские дипломаты помогают журналисту Кириллу Вышинскому — Захарова

Москва, , 14:35 — REGNUM Российскому журналисту Кириллу Вышинскому, заключённому под стражу на Украине, продолжают оказывать содействие дипломаты РФ. Об этом заявила 3 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство РФ на Украине и генконсульство России в Одессе продолжают держать на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывать возможное содействие представителям защиты», — подчеркнула она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ призвала международные организации и правозащитников дать оценку творящемуся на Украине произволу в сфере свободы слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на Украине Херсонский городской суд арестовал имущество главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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