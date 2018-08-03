Флагман британского флота отправился в Японию

Лондон, , 10:53 — REGNUM Флагман британского военно-морского флота «Альбион» прибыл в столицу Японии Токио, сообщает 3 августа Reuters.

Целью визита стало расширение влияния Соединенного Королевства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по мнению Лондона, должно способствовать безопасности в регионе.

Напомним, флагман военно-морского флота Ее Величества королевы Великобритании «Альбион» представляет собой судно водоизмещением 22 тыс. тонн. На борту корабля проходят службу 120 морских пехотинцев.

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