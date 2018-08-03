Жители воронежских сел не хотят в город

Воронеж, , 10:24 — REGNUM Жители села Новая Усмань и села Отрадное Новоусманского района Воронежской области не хотят становиться горожанами. Таковы итоги голосования, проводившегося на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин».

Жителям села Новая Усмань предлагалось проголосовать за или против изменения статуса поселения на город. Жителям поселка Отрадное того же Новоусманского района предложили путем голосования высказать свое мнение о возможность включения этой территории в черту Воронежа. Накануне, 2 августа, администрация Новоуманского района опубликовала итоги голосования.

Как сообщили в администрации района, в общей сложности в опросе приняли участие 1326 человек. За изменение статуса села Новая Усмань проголосовали 6,33% участников опроса, против — 93,67%. За изменение статуса части территории поселка Отрадное и включением в городскую черту проголосовали 23,89% участников голосования, а 76,02% высказались против. Таким образом, подавляющее число жителей, имеющих возможность проголосовать на ресурсе «Активный электронный гражданин», уверены, что Отрадное и Новая Усмань должны сохранить свой статус.

Отметим, что Новая Усмань примыкает к границам Воронежа, многие его жители работают в областном центре. В числе преимуществ, которые получила бы Новая Усмань со статусом города, как сообщается в аннотации к голосованию, — сокращение числа чиновников и расходов на их содержание, решение вопросов землепользования, а также новые возможности для развития. Вопрос о включении части Отрадного в черту Воронежа связан, прежде всего, с планами по строительству здесь жилого микрорайона «Черёмушки»: проект предусматривает возведение 81 жилого дома со средней этажностью от 17 до 25 этажей общей площадью свыше 1,2 млн. кв. м. Микрорайон будет рассчитан на 40 тыс. жителей. При этом обеспечить качественное функционирование инфраструктуры такого большого микрорайона на уровне поселка может оказаться затруднительным.

Добавим, что, по словам главы администрации Новоусманского района Дмитрия Маслова, с учетом результатов голосования в ближайшие пару лет вопрос об изменении статусов населенных пунктов подниматься не будет.

«Мы увидели, что население не готово к изменениям, и для этого есть определенные основания. Это ухудшение экономических условий, отмена льгот, повышение ставки полиса ОСАГО для автомобилей и так далее. Мы ожидали, если честно, положительной реакции населения. Впервые мы решили спросить: «Уважаемые земляки, как вы-то считаете?». Получили же категорически негативную реакцию: люди думали, что мы уже все решили. Акция была направлена на то, чтобы услышать местных жителей. И мы их услышали», — цитирует Маслова РИА «Воронеж».