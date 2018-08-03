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Президент Зимбабве призвал народ к единству

Политика

Президентские выборы были омрачены столкновениями, в ходе которых погибли люди

Президент Зимбабве призвал народ к единству
Мост в Зимбабве

Хараре, 3 августа 2018, 09:41 — REGNUM  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал народ к единству после кровопролития, произошедшего во время акций протеста, в ходе президентской кампании, сообщает 3 августа Reuters.

«Это новое начало, которое позволит нам объединиться в мире и любви. Вместе мы создадим новое Зимбабве для всех!», — подчеркнул новоиспеченный глава государства.

Напомним, в ноябре 2017 года в Зимбабве произошел государственный переворот, в ходе которого в отставку был отправлен президент страны Роберт Мугабе, находившийся у власти порядка 40 лет.

Мнангагва, ранее занимавший пост вице-президента страны, но отправленный Мугабе в отставку, был назначен военными исполняющим обязанности президента страны. В ходе недавних выборов он занял первый в стране пост. Его победа была омрачена акциями протеста, приведшими к гибели людей.

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Государственный переворот в Зимбабве
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