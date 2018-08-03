Лозунг «Меркель должна уйти» возвращается на улицы ФРГ

Берлин, , 09:15 — REGNUM В начале сентября на площади Генземаркт ожидается проведение очередного антиправительственного митинга, который может собрать от 500 митингующих в самом сердце Гамбурга. На данный момент подобных акций против политики федерального канцлера Ангелы Меркель уже состоялось десять, и это только в Гамбурге. И вот теперь один из лидеров протестного движения Томас Гардло заявляет: «Мы возвращаемся. И впредь мы не будем совершать те же ошибки, что и раньше», сообщает 2 августа немецкое издание Die Welt.

По данным Die Welt, новая антиправительственная акция должна пройти в среду, 5 сентября, в Гамбурге на площади Генземаркт. Об этом Гардло написал в своем интернет-аккаунте, однако запись была вскоре удалена. Сам Гардло ожидает, что к участию в акции присоединится как минимум 500 человек.

Из сообщения также следует, что такие акции планируется проводить и в дальнейшем — в первую среду каждого месяца: сначала на площади Генземаркт, а в декабре митинг переберется в Даммтор, вероятнее всего, из-за организации Рождественской ярмарки на Генземаркт. В интернет-пространстве уже организовали контрпротест против акции «Меркель должна уйти». Мобилизовались на это в основном левые и крайне левые силы. За последнее время движение против Меркель собрало вокруг себя уже порядка 1000 протестующих демонстрантов.

Одним из первых на подобную информацию отреагировал сенатор по внутренним делам Гамбурга Энди Гроте (СДПГ): «Организаторами акции являются силы с четко прослеживаемыми крайне правыми взглядами, — написал политик в своем официальном Twitter-аккаунте. — Должно быть предельно ясно: любой, кто принимает участие в демонстрациях, точно знает, что он общается с экстремистами». Об этом же ранее предупреждало и федеральное Ведомство по охране Конституции, а также контрразведка Германии.

Но, несмотря на все предупреждения, в митингах регулярно принимали участие сотни демонстрантов. Причем их спектр варьировался от «действительно недовольных активных членов гражданского общества до настоящих правых экстремистов», отмечает также представитель немецкой контрразведки Марко Хаазе.

К примеру, в подобных акциях участие принимали члены организации «Рейхсбюргеры» — националистического движения, не признающего легитимность существования ФРГ, а также участники Гамбургского союза против прав (Hamburger Bündnis gegen Rechts), который также оценивается как экстремистский.

Митинги давно превратились в одну из самых важных платформ для традиционно слабых в Гамбурге правых экстремистских сил. И сейчас Ведомство по охране Конституции Германии особенно опасается того, что подобные акции набирают обороты, а значит, могут быть использованы крайне правыми силами в своих целях.