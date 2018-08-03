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Хорст Зеехофер отказался от патронажа над Немецкой премией соседства

Политика

Министр внутренних дел не намерен сотрудничать с учредителями премии, обвиняющими его в отсутствии гуманности

Берлин, 3 августа 2018, 09:13 — REGNUM  Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от патронажа над Немецкой премией соседства, передает телеканал N-TV.

Министерство внутренних дел опубликовало вечером 2 августа письмо Зеехофера, адресованное управляющему директору фонда nebenan. de, который присуждает премию, Михаэлю Фольманну.

«Поскольку Вы отрицаете мою толерантность, гуманность и открытость, я выступаю за то, чтобы мое покровительство отныне не было доступно», — говорится в тексте.

«Мы считаем уход Хорста Зеехофера печальным сигналом для гражданского общества», — отреагировал Фольманн.

Немецкая премия соседства (нем. Deutscher Nachbarschaftspreis) присуждается с 2017 года авторам инициатив и проектов, которые способствуют активному соседству и строительству гражданского общества по всей Германии. Премия была учреждена фондом nebenan. de под эгидой министерства внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день Хорст Зеехофер вновь заявил о ведущейся против него политической кампании, причиной которой являются его взгляды на решение миграционного кризиса. Оппоненты обвиняют министра в нетолерантности и расизме.

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Политическая жизнь Германии
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