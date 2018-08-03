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Президент Мали будет определен во втором туре голосования

Политика

За лидера страны в первом туре свои голоса отдали порядка 42% избирателей, за его соперника – около 18%

Президент Мали будет определен во втором туре голосования
presse03
Карта Мали

Бамако, 3 августа 2018, 08:00 — REGNUM  Первый тур президентских выборов в Мали не смог выявить победителя, второй раунд голосования должен состояться 12 августа, сообщает 3 августа Al Jazeera.

Действующий президент страны Ибрагим Кейта в первом туре голосования значительно опередил своего ближайшего конкурента Сумейлу Маига, однако не собрал 50% голосов избирателей. За лидера страны свои голоса отдали порядка 42% избирателей, за его соперника — около 18%.

Напомним, выборы в Мали проходили в трудных условиях, вызванных массовыми акциями протестов, нападением боевиков на избирательные участки, а также заявлением оппозиционных политиков о нарушениях. Тем не менее плебисцит признан состоявшимся.

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