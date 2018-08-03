Павленского во французской тюрьме посадили в карцер

Париж, , 04:06 — REGNUM Акциониста Петру Павленскому, арестованного во Франции, администрация тюрьмы посадила в карцер, сообщает Вести.ру со ссылкой на его знакомых.

По их словам, Павленский якобы отказался терпеть унижения от надзирателей, что и привело к ужесточению режима содержания акциониста. Отмечается, что этому предшествовали некие провокации надзирателей французской тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня французский суд бессрочно продлил Павленскому срок содержания под стражей до заседания суда. Ранее, в феврале, суд уже продлевал арест Павленского на четыре месяца.

Напомним, 33-летний акционист Петр Павленский, считающий себя художником, был арестован после поджога входной группы в здании банка, расположенного на площади Бастилии.

18 октября 2017 года полиция выпустила Павленского из-под ареста, однако поместила в психиатрическую лечебницу. Ранее, еще до переезда во Францию, Павленский устроил поджог входной двери в здание управления ФСБ России на Лубянке в 2015 году. Тогда он был оштрафован на 500 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Павленского во Франции не выпустят из-под ареста до суда