Guardian: В американском посольстве разоблачили вероятного сотрудника ФСБ

Москва, , 02:31 — REGNUM Контрразведка США разоблачила предполагаемого «русского шпиона», работавшего в посольстве США на протяжении более десяти лет, сообщает The Guardian.

«Гражданка России была нанята секретной службой США и таким образом получила доступ к внутренней сети и электронной почте агентства, что дало ей потенциальную возможность получать конфиденциальные данные, включая график встреч президента и вице-президента США», — пишет издание.

Отмечается, что сотрудница работала на секретную службу США годами, пока не попала под подозрение в 2016 году во время ежегодной проверки, которую проводили двое следователей из службы безопасности госдепа. В ходе проверки выяснилось, что женщина неоднократно и без ведома руководства встречалась с сотрудниками ФСБ.

«Секретная служба пытается замять дело путем увольнения. Но невосполнимый ущерб уже причинен, однако высшее руководство секретной службы не проводит никаких внутренних расследований, чтобы оценить масштаб ущерба и выяснить, не завербовала ли она еще каких-либо сотрудников», — сообщил некий собеседник изданию.

Напомним, в середине июля 2018 года в США была арестована гражданка России Мария Бутина по обвинениям в шпионаже и работе на российского чиновника, находящегося под американскими санкциями. По американским законам Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. МИД России уже назвал Бутину «политическим заключенным» и потребовал ее освобождения.

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