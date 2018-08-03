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«Попахивает безумием»: эксперт оценил проект очередных санкции США

Политика

Хотят ударить в самую больную точку

«Попахивает безумием»: эксперт оценил проект очередных санкции США
Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

Москва, 3 августа 2018, 00:22 — REGNUM  Очередное расширение антироссийских санкций является попыткой ударить по государственному финансированию России, заявил Борис Межуев, главредактор сайта «Политаналитика, передает РЕН ТВ.

По словам эксперта, новые санкции, если их введут, будут наиболее болезненными, ведь они связаны с государственным долгом. По его оценке, проект Демократической партии США попытаются остановить.

«Это попахивает безумием», считает Межуев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы предложили ввести очередные санкции против России. Сенаторами внесен на рассмотрение законопроект о не только о новом черном списке российских граждан, но и о новом госдолге России.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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