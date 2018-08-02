Косачёв: Инициатива о новых санкциях США вряд ли получит скорое развитие

Москва, , 23:35 — REGNUM Заявлений и инициатив о расширении санкций США против России со стороны американских сенаторов будет поступать всё больше по мере приближения промежуточные выборы в Конгресс, которые намечены на 6 ноября 2018 года, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Каждая из таких инициатив призвана подкрепить изначально ложную версию о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года и возможного «вмешательства» в выборы 2018 года», — приводит слова сенатора телеканал RT.

По мнению Косачёва, данная тема «будет сохраняться на плаву чисто в пропагандистских политических целях», но вряд ли получит законодательное развитие в ближайшие один-два месяца.

Сенатор отметил, что по мере приближения выборов в Конгресс внутриполитическая ситуация в США будет накаляться, а расстановка сил будет становится всё более неопределённой, и в заложниках этих событий оказывается в том числе и Россия.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий США внесла на рассмотрение в Конгресс проект «всеобъемлющего закона» об усилении санкционного давления на Россию.

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