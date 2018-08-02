После искажения слов Алиева об Армении агентство APA приостановило работу

Баку, , 18:33 — REGNUM С вечера 1 августа закрыт доступ на все новостные сайты, входящие в азербайданцкий медиахолдинг APA. Официального объяснения этому, а также комментария руководства APA до сих пор нет, пишет meydan.tv.

1 августа APA распространило выступление президента Ильхама Алиев на церемонии сдачи квартир в Гарадагском районе. Эта информация была перепечатана другими новостными сайтами.

По сообщениям, агентство APA в своем репортаже с церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей исказило слова президента Ильхама Алиева об армяно-азербайджанских отношениях. Алиев не говорил приписанную ему фразу «Мы поставим Армению на колени». После реакции администрации президента Азербайджана данная информация была удалена с сайта. Чуть позже агентство признало, что исказило выступление главы государства, и принесло свои извинения. Тем не менее вскоре все сайты APA были блокированы.

Сотрудники агентства в частных беседах говорят, что не знают, что будет дальше, и подтверждают, что агентство прекратило работу.

Доступ на сайты холдинга APA не заблокированы, а просто приостановлена деятельность этой структуры, считает эксперт в области права медиа Алескер Мамедли, комментируя радио «Азадлыг» блокировку доступа на сайты APA.

Он затруднился объяснить причины прекращения деятельности агентства. Однако публикация самим агентством опровержения информации о высказываниях президента Азербайджана и принесение извинений дает основания полагать, что приостановление деятельности агентства связано с этим.

«Но если даже так, то подобная ошибка не может быть основанием для прекращения деятельности медиаструктуры», — сказал Мамедли.

Если СМИ, допустившее ошибку, приносит извинения, то вопрос на этом исчерпывается и считает разрешенным в правовой плоскости.

Мамедли напомнил, что это не первый случай, когда СМИ закрывается в похожих ситуациях. Так было и с газетой «Зеркало», и телеканалом ANS.

Он склоняется к мнению, что это решение о закрытии принял реальный владелец агентства, не указывая, кого он имеет ввиду.

Мамедли расценивает эту ситуацию как показатель непрозрачности подобных структур, как отсутствие их экономической устойчивости и зависимость от отдельных госчиновников.

«Это свидетельство отсутствия в стране свободы медиа», — сказал Мамедли.