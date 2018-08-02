Посол Туркмении в Узбекистане завершил свою миссию

Ташкент, , 15:57 — REGNUM В Узбекистане завершает свою дипломатическую миссию посол Туркмении Шири Шириев, сообщили 2 августа в пресс-службе МИД Узбекистана.

Посол Туркмении был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, который высоко оценил личный вклад Шириева в развитие двусторонних отношений.

Напомним, в конце июля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов освободил Шириева с должности посла в Узбекистане в связи с переходом на новое место работы. Новым послом был назначен Язгулы Маммедов, который ранее занимал должность посла в Малайзии, Брунее, Индонезии и Таиланде.

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